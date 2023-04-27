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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:59

Марат Фаляхов назначен гендиректором «Нижнекамскнефтехима»

А председателем совета директоров предприятия стал Игорь Климов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Принятые кадровые решения стали логичным продолжением интеграции компании в СИБУР.

Принятые кадровые решения стали логичным продолжением интеграции компании в СИБУР.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 27 апреля, Марат Фаляхов был назначен гендиректором «Нижнекамскнефтехима». Он сохранил за собой эту должность. Также было объявлено имя председателя совета директоров. Им стал управляющий директор СИБУРа и лидер функции «Эффективность производства» Игорь Климов.

Как официально отмечается, эти назначения являются логичным продолжением начатых в 2021 году процессов интеграции «Нижнекамскнефтехима» в СИБУР.