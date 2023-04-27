Замруководителя исполкома Бугульминского района отправили под суд из-за обрушения стены на ребенка

В результате обрушения мальчик получил черепно-мозговую травму. Фото: СУ СКР по Татарстану

В скором времени на скамье подсудимых окажется 59-летний замруководителя исполкома Бугульминского района, вместе с ним перед законом ответит и 60-летний экс-руководитель одной из местных фирм. Мужчины, в зависимости от роли каждого из них, обвиняются по нескольким уголовным статьям: «халатность», «мошенничество», «получение взятки», «дача взятки» и «служебный подлог».

- Свою вину фигуранты дела не признали. На их имущество стоимостью более 8 миллионов рублей наложен арест, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По версии следствия, в 2021 году чиновник, зная о заброшенной хозпостройке во дворе дома Бугульмы на улице Гафиатуллина, не инициировал ее оценку на безопасность. Мало того, он подписал акт о проведении рабочей комиссии по комплексному благоустройству дворов на соответствие выполненных работ по смете.

В результате его действий в июле прошлого года на игравшего около той самой постройки шестилетнего ребенка рухнула кирпичная стена. Мальчик получил черепно-мозговую травму. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе его расследования всплыли и другие преступные эпизоды замруководителя местного исполкома. Следователи установили, что с 2015 по 2018 года чиновник получил от тогда еще руководителя одной из фирм взятку в а450 тысяч рублей. За эти деньги чиновник внес ложные данные в документы о строительстве очистных сооружений в двух поселках Бугульминского района. Из-за этого бюджету был причинен ущерб почти на 12 миллионов рублей.

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