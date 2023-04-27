Житель Татарстана обманом выманил у знакомого бизнесмена более 2 млн рублей

Злоумышленник сообщил знакомому бизнесмену, что у него есть знакомства в Федеральной службе судебных приставов Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане 38-летний мужчина обвиняется в мошенничестве.

По информации следствия, в октябре 2021 года злоумышленник сообщил знакомому бизнесмену, что у него есть знакомства в Федеральной службе судебных приставов, которые могут за денежное вознаграждение способствовать в покупке по заниженной стоимости двух грузовых автомобилей посредством проводимых ими же торгов. В тот же день предприниматель отдал ему более 1,1 миллиона рублей. А затем до февраля 2022 года под различными предлогами еще более 1 миллиона рублей, сообщает СУ СКР по РТ. В дальнейшем, так и не получив транспортные средства, бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что мошенники стали вербовать россиян для участия в своих схемах.

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