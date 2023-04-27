В Челнах полицейские задержали участников уличной разборки

В отношении нескольких человек были составлены протоколы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Набережных Челнах полицейские задержали участников уличной разборки. Очевидцы сообщили в дежурную часть, что около одного из домов в поселке ГЭС скопилась агрессивная молодежь.

Когда полицейские приехали на место, молодые люди пытались оказать им сопротивление. В результате они все же были задержаны, их отвезли в отдел полиции для разбирательства.

В отношении нескольких человек были составлены протоколы за употребление наркотических средств, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске школьницы устроили во дворе «стрелку».

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