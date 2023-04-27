15 литров перелитой крови: в Набережных Челнах врачи спасли мужчину с острой сердечной недостаточностью

Пациент провел 240 часов на «искусственном сердце» и 74 часа на ИВЛ. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В БСМП Набережных Челнов доставили 38-летнего мужчину. У него была острая сердечная недостаточность.

- Левый желудочек сердца плохо сокращался, кровь застаивалась, из-за этого внутри него образовались огромные тромбы. Мы поставили специальную трубку, которая забирала кровь, позволяя левому желудочку нормально функционировать, – рассказывает завотделением реанимации и интенсивной терапии №2 Евгений Думаньян.

За жизнь пациента боролась целая бригада кардиореаниматологов, кардиохирургов, рентген-хирургов и кардиоанестезиологов. Как только была восстановлена циркуляция крови, специалисты тут же убрали из сердца опасные тромбы. Они в любой момент могли оторваться и застрять в аорте. Это привело бы к смерти.

На этом проблемы не закончились. Пациент потерял очень много крови. Ему провели переливание. Это почти 15 литров, в том числе 6,7 литра плазмы.

Но и после данной процедуры жизнь мужчины была возможна лишь в больнице. Если бы его выписали, то у него бы при такой дисфункции сердца началось кислородное голодание клеток и их гибель, в том числе и в головном мозге. Поэтому пациент провел 240 часов на «искусственном сердце» и 74 часа на ИВЛ.

Нужна была пересадка сердца. В итоге после всех переговоров мужчину транспортировали в центр трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Ему там сделали операцию.

- Очень благодарен врачам БСМП Набережных Челнов. Они соорудили мне мост жизни. Я могу разговаривать, дышать. Это большое счастье, - говорит мужчина.

Как сообщает пресс-служба БСМП татарстанского автограда, пациент сейчас восстанавливается после пересадки сердца и когда придет в себя, хочет навестить спасших его врачей лично.

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