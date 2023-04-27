В Нижнекамске СИБУР построит производство гексена

Гексен используется для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии Фото: принтскрин видео.

Входящий в структуру СИБУРа «Нижнекамскнефтехим» получил от исполкома разрешение на строительство производства гексена в Нижнекамске. Проект уже прошел процедуру общественных обсуждений, были получены положительные заключения Главного управления государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы.

Возведение установки на базе собственной технологии компании планируется на площадке «Нижнекамскнефтехима». Для этого на территории завода олигомеров и гликолей демонтировали выведенную из эксплуатации установку окиси этилена. Производство намерены запустить во второй половине 2024 года.

Гексен используется для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии, применяется в производстве полиэтилена.

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