С 28 апреля по 2 мая перекроют тротуар возле дома №3 по улице Космонавтов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани движение по улице Космонавтов временно ограничат. Причиной стала реконструкция коммуникаций, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Речь идет об участке от дома №4 до №3 по улице Космонавтов. Там с 23:00 28 апреля до 5:00 29 апреля полностью закроют проезжую часть. Также с 28 апреля по 2 мая перекроют тротуар возле дома №3 по улице Космонавтов.

Напомним, в Казани снесут семь самовольно установленных торговых объектов. Собственников большинства из них установить не удалось.

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