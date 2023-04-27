В Казани снесут семь самовольно установленных торговых объектов

Демонтировать объекты необходимо до 1 мая. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани снесут семь самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно документу, собственников большинства из них установить не удалось. Так, демонтажу подлежат объекты, расположенные:

- по улице Магистральной, вблизи дома №77 к.6;

- торговый павильон по улице Октябрьской, вблизи дома №107;

- торговый объект по улице Киевской;

- торговый объект по улице Татарстан, вблизи дома №52;

- торговый павильон по улице Восстания, вблизи дома №87;

- автофургон по улице Пионерской, вблизи дома №84;

- торговый объект по улице Зорге, вблизи дома №75.

Отметим, демонтировать данные объекты необходимо до 1 мая. При невыполнения требования их снесут в принудительном порядке со 2 мая по 30 июля.

Напомним, в Казани снесут еще девять незаконно установленных торговых объектов.

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