В Татарстане в первом квартале 2023 года добыча нефти выросла на 3,7%

По словам Яруллина, предприятия нефтегазохимического комплекса увеличили выпуск бензина на 22%, моющих средств - на 3,5%, азотных удобрений - на 2,6%. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане за первый квартал 2023 года добыча нефти выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом на закрытой части заседания Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил гендиректор компании Рафинат Яруллин.

По словам Яруллина, предприятия нефтегазохимического комплекса увеличили выпуск бензина на 22%, моющих средств - на 3,5%, азотных удобрений - на 2,6%. Однако сократился выпуск каучуков на 36% и прямогонного бензина на 31%. При этом на одном уровне остались объемы переработки нефти, производство дизельного топлива, полимеров этилена, легковых шин, неармированных плит и пленок.

Напомним, ранее «КП-Казань» опубликовала материал об ученом из Казани, который предложил решение проблемы по поводу уменьшения запасов легкой нефти в России и мире.

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