В Татарстане произошло обрушение в строящемся доме, под завалами могут находиться люди

На месте работают пожарные и спасатели. Фото: МЧС Татарстана

27 апреля в 11.46 экстренные службы получили информацию об обрушении в строящемся трехэтажном дома в 21 квартале деревни Куюки Пестречинского района, сообщает МЧС Татарстана.

- По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, - также отметили в ведомстве.

Было установлено, что обрушилась кирпичная кладка с третьего по второй этаж с торца дома. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Под завалами могут находиться люди. Фото: МЧС Татарстана

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