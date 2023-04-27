В Казани утвердили схему размещения пунктов проката электросамокатов

Новые пункты проката появятся на улицах Баумана, Университетской, Пушкина, Петербургская, Ершова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани утвердили новую схему размещения пунктов проката электросамокатов. Теперь их количество выросло до 1,6 тысячи. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома Казани.

Согласно ему, новые пункты проката появятся на улицах Баумана, Университетская, Пушкина, Петербургская, Ершова, возле станций метро «Горки», «Дубравная», «Авиастроительная», «Яшьлек» и «Проспект Победы», а также на Кремлевской набережной. А на улице Павлюхина будут работать сразу четыре паковочных мест для электросамокатов.

Отметим, в 2022 году в Казани разместили 500 пунктов проката. А 7 апреля стартовал сезон проката электросамокатов.

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