Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 9:47

В Казани утвердили схему размещения пунктов проката электросамокатов

Теперь их количество выросло до 1,6 тысячи мест
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Новые пункты проката появятся на улицах Баумана, Университетской, Пушкина, Петербургская, Ершова.

Новые пункты проката появятся на улицах Баумана, Университетской, Пушкина, Петербургская, Ершова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани утвердили новую схему размещения пунктов проката электросамокатов. Теперь их количество выросло до 1,6 тысячи. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома Казани.

Согласно ему, новые пункты проката появятся на улицах Баумана, Университетская, Пушкина, Петербургская, Ершова, возле станций метро «Горки», «Дубравная», «Авиастроительная», «Яшьлек» и «Проспект Победы», а также на Кремлевской набережной. А на улице Павлюхина будут работать сразу четыре паковочных мест для электросамокатов.

Отметим, в 2022 году в Казани разместили 500 пунктов проката. А 7 апреля стартовал сезон проката электросамокатов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram