Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья27 апреля 2023 9:29

Историческая часть казанского зооботсада откроется 29 апреля

Ее закрывали для посещения на зимний период
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На территории, также зацвели тюльпаны и нарциссы. Фото: kzn.ru

На территории, также зацвели тюльпаны и нарциссы. Фото: kzn.ru

Совсем скоро, а именно 29 апреля (суббота), для посещения будет открыта историческая часть казанского зооботсада. Ее закрывали на зимний период. Напомним, там, в вольерах проживают белый медведь Терпей, бурые медведи Фома и Маша, а также алтайские маралы, пятнистые олени и рептилии. Время посещения с 8.30 до 18.00, касса работает до 17.00.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram