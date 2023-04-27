Историческая часть казанского зооботсада откроется 29 апреля

На территории, также зацвели тюльпаны и нарциссы. Фото: kzn.ru

Совсем скоро, а именно 29 апреля (суббота), для посещения будет открыта историческая часть казанского зооботсада. Ее закрывали на зимний период. Напомним, там, в вольерах проживают белый медведь Терпей, бурые медведи Фома и Маша, а также алтайские маралы, пятнистые олени и рептилии. Время посещения с 8.30 до 18.00, касса работает до 17.00.

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