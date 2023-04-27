В Казани эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «МЕГА»

Была ли эта сработка сигнализации или нечто иное, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг, 27 апреля, произошла эвакуация в казанском ТЦ «МЕГА». На улице оказались как посетители, так и персонал. Всем им пришлось выйти из здания, сообщили в соцсетях очевидцы.

Интересно, что в полицию сообщение об этой эвакуации не поступало, пожарные тоже не выезжали к торговому центру. Из-за чего пришлось всех вывести из здания, пока не известно.

Напомним, что в этот же четверг в Бугульме пришлось эвакуировать школу №5. Из нее вывели 150 человек, в том числе 98 детей.

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