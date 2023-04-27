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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:14

В Казани эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «МЕГА»

При этом на место экстренные службы не выезжали
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Была ли эта сработка сигнализации или нечто иное, пока неизвестно.

Была ли эта сработка сигнализации или нечто иное, пока неизвестно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг, 27 апреля, произошла эвакуация в казанском ТЦ «МЕГА». На улице оказались как посетители, так и персонал. Всем им пришлось выйти из здания, сообщили в соцсетях очевидцы.

Интересно, что в полицию сообщение об этой эвакуации не поступало, пожарные тоже не выезжали к торговому центру. Из-за чего пришлось всех вывести из здания, пока не известно.

Напомним, что в этот же четверг в Бугульме пришлось эвакуировать школу №5. Из нее вывели 150 человек, в том числе 98 детей.

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