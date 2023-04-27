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НовостиОбщество27 апреля 2023 8:56

Власти Казани до 2027 года направят на развитие туризма 300 млн рублей

Из них 84,5 миллиона рублей выделят из бюджета столицы Татарстана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Основной целью программы является повышение конкурентоспособности туристического комплекса Казани.

Основной целью программы является повышение конкурентоспособности туристического комплекса Казани.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани до 2027 года направят на развитие туризма 299,2 миллиона рублей. Из них 84,5 миллиона рублей выделят из бюджета столицы Татарстана, а 217,7 миллиона рублей - из внебюджетных источников. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно документу, в 2023 году на эти цели потратят 48,6 миллиона рублей, в 2024 году - 58,6 миллиона рублей, в 2025 году - 75 миллионов рублей, в 2026 году - 58,1 миллиона рублей, в 2027 году - 61,5 миллиона рублей. Основной целью программы является повышение конкурентоспособности туристического комплекса Казани.

Кроме того, благодаря реализации данной программы ожидается увеличение туристско-экскурсионного потока в Казань до 5 миллионов человек в год, повышение показателя среднегодовой загруженности в гостиницах столицы РТ на 10%, рост возвратных туристов до 70%. Также ее целью является привлечение молодых специалистов в сферу туризма.

Напомним, Казань попала в рейтинг самых дорогих городов-миллионников России.

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