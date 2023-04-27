Власти Казани до 2027 года направят на развитие туризма 300 млн рублей

Основной целью программы является повышение конкурентоспособности туристического комплекса Казани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани до 2027 года направят на развитие туризма 299,2 миллиона рублей. Из них 84,5 миллиона рублей выделят из бюджета столицы Татарстана, а 217,7 миллиона рублей - из внебюджетных источников. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно документу, в 2023 году на эти цели потратят 48,6 миллиона рублей, в 2024 году - 58,6 миллиона рублей, в 2025 году - 75 миллионов рублей, в 2026 году - 58,1 миллиона рублей, в 2027 году - 61,5 миллиона рублей. Основной целью программы является повышение конкурентоспособности туристического комплекса Казани.

Кроме того, благодаря реализации данной программы ожидается увеличение туристско-экскурсионного потока в Казань до 5 миллионов человек в год, повышение показателя среднегодовой загруженности в гостиницах столицы РТ на 10%, рост возвратных туристов до 70%. Также ее целью является привлечение молодых специалистов в сферу туризма.

Напомним, Казань попала в рейтинг самых дорогих городов-миллионников России.

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