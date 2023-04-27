В Казани каждый день с заявлениями на военную службу по контракту обращается до 40 человек

Контрактник во время участия в СВО получает от 204 тысяч рублей в месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в казанский пункт отбора на военную службу по контракту с заявлениями обращается 30-40 человек. Там на собеседование ждут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Им предлагают как краткосрочные контракты, так и на срок от одного года. В последнем случае принятый на службу получает 195 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты.

В целом же контрактник во время участия в СВО получает от 204 тысяч рублей в месяц, а также льготы, премии и дополнительные выплаты за уничтожение техники противника.

Сразу в зону СВО никого не отправляют. Сначала контрактники должны пройти подготовку и боевое слаживание в воинских частях.

В казанский пункт отбора с каждым обратившимся работают отдельно. Например, если у будущего контрактника есть водительские права и навыки обращения с техникой, то ему могут предложить службу в ремонтных подразделениях, которые, в том числе, занимаются и починкой танков.

Кстати, на военную службу по контракту могут пойти и те, кто имеет судимость. Отказывают только тем, у кого за плечами тяжкие уголовные статьи за изнасилование, экстремизм, терроризм и совершение преступления в отношении власти.

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