В Казани утвержден порядок выделения субсидий на погребение участников спецоперации

Похороны проводятся силами специализированной организации с оказанием полного спектра услуг Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани утверждены субсидии организациям на возмещение недополученных доходов, которые связаны с погребением погибших участников спецоперации. Такое постановление опубликовано в новом сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

В тексте уточняется, что похороны проводятся силами специализированной организации с оказанием полного спектра услуг — доставкой тела из аэропортов Татарстана, Ульяновска или Самары, транспортировкой его в морг, к месту погребения, выкопкой могилы. Субсидия соответствующим организациям будет выделена по итогам отбора. Получатели будут определены специальной комиссией, которую назначит исполком.

Размер выплаты будет определен, исходя их фактически понесенных расходов, деньги поступят из бюджета Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани повысилась стоимость услуг по погребению. Она составила 7,7 тысячи рублей - это на 1,3 тысячи больше, чем в 2022 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram