В Набережных Челнах скончался бывший директор «Эфира» Евгений Капустин

Прощание с Евгением Капустиным состоится 27 апреля
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Набережных Челнах скончался бывший директор телекомпании «Эфир» Евгений Капустин. Ему было 57 лет.
Прощание с Евгением Капустиным состоится 27 апреля в 11.30 в Орловской церкви.
Отметим, что в 1999 году, когда Капустин возглавлял телекомпанию, на него было совершенно покушение бандой «тагирьяновские». В его автомобиль подложили взрывное устройство. Тогда мужчина получил серьезные травмы, ему ампутировали ногу.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане члена банды «тагирьяновские» Олега Дацко оставили без миллиона рублей.
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