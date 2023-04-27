В Набережных Челнах скончался бывший директор «Эфира» Евгений Капустин

Прощание с Евгением Капустиным состоится 27 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах скончался бывший директор телекомпании «Эфир» Евгений Капустин. Ему было 57 лет.

Прощание с Евгением Капустиным состоится 27 апреля в 11.30 в Орловской церкви.

Отметим, что в 1999 году, когда Капустин возглавлял телекомпанию, на него было совершенно покушение бандой «тагирьяновские». В его автомобиль подложили взрывное устройство. Тогда мужчина получил серьезные травмы, ему ампутировали ногу.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане члена банды «тагирьяновские» Олега Дацко оставили без миллиона рублей.

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