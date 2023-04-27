Минниханов обсудил строительство обхода Челнов с главой «Автодора»

Также были рассмотрены общие вопросы развития дорожной инфраструктуры. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Они обсудили ход строительства скоростной автодороги М-12 и обхода Набережных Челнов и Нижнекамска на трассе М-7 «Волга». Также были рассмотрены общие вопросы развития дорожной инфраструктуры в республике.

Минниханов и Петушенко встретились в Доме правительства РТ. В разговоре также приняли участие первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин и глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.

Ранее мы сообщали, что на шести мостах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов смонтировали балки пролетов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram