В Набережных Челнах 11 мая начнется отключение горячей воды

Первый на очереди Комсомольский район города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах 11 мая стартует опрессовка теплосетей, а вместе с ней и отключение горячей воды.

Первый на очереди Комсомольский район города. Здесь на две недели без удобств останутся жители поселков ГЭС и Сидоровка, а также микрорайона Замелекесье.

С 25 мая по 5 июня горячей воды не будет в 23, 24, 25, 46, 47, 48, 50, 51, 61, 63, 64, 65, 69 комплексах, а также в некоторых домах 22, 49, 52 и 53-го комплексов.

Ранее мы сообщали, что жители Ново-Савиновского района Казани на сутки останутся без воды.

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