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НовостиОбщество26 апреля 2023 17:49

В Новочебоксарске директрису автошколы подозревают мошенничестве

Женщина получила вознаграждение за якобы успешную сдачу экзамена в ГИБДД
Марина ДОЛГОВА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новочебоксарске директрису автошколы подозревают мошенничестве, передает пресс-служба Следственного комитета Чувашии.

Установлено, что руководитель учебного заведения в октябре 2021 года предложила своему бывшему ученику, который не мог сдать практический экзамен в ГИБДД, помощь в получении водительского удостоверения. Она якобы имела связи в Госавтоинспекции и могла поспособствовать успешной сдаче экзамена.

Размер «благодарность», которую получила женщина, за свои обещания составил 60 тысяч рублей. Однако молодой человек водительские права так и не получил.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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