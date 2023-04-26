Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани на Баумана может появиться музей под открытым небом о достижениях науки Татарстана. Идею нового культурного объекта озвучил замдиректора републиканского Института языка, литературы и искусства Академии наук Олег Хисамов на встрече с Главой РТ Рустамом Миннихановым.

Предположительно, интерактивный музей появится около здания Академии наук на главной пешеходной улице Казани. Объект будет работать круглосуточно и всесезонно. Хисамов считает, что музей станет новой точкой привлечения туристов в столицу Татарстана, он будет рассказывать о научных достижениях региона.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram