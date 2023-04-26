Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Марий Эл поручил усилить безопасность в период майских праздников. Такое распоряжение Юрий Зайцев озвучил на заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Республике.

Глава региона отметил, что Праздник Весны и Труда и День Великой Победы должны пройти без происшествий. Отдельно Зайцев упомянул безопасность на объектах транспортной инфраструктуры – общественный транспорт в период майских праздников необходимо взять под особый контроль.

«Все силы и средства необходимо привести в готовность, принять соответствующие меры по обеспечению безопасности жителей», - передает слова Зайцева отдел информационной работы Администрации Главы Республики Марий Эл.

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