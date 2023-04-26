Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Чувашии получил штраф 320 тысяч рублей за пропаганду терроризма, передает пресс-служба УФСБ по Чувашии.

Выяснилось, что 24-летний мужчина в октябре 2020 года выложил в своих социальных сетях видеофайлы в поддержку запрещённых террористических организаций. Центральный окружной военный суд накануне вынес ему приговор по статье 205.2 УК РФ – штраф 320 тысяч рублей.

Кстати, в республиканском УФСБ отмечают, что за последние три года в Чувашии было осуждено 7 человек за преступления террористического характера.

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