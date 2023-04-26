Речная навигация в Чебоксарах стартует 1 мая Фото: Александр КОЦ

1 мая из речного порта Чебоксар в первый рейс отправится теплоход «Чувашия», рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Далее он будет совершать прогулочные рейсы на регулярной основе.

Двухпалубный теплоход «Чувашия» будет ежедневно выполнять 4 рейса в день – в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00. Однако в расписание могут вноситься изменения из-за ухудшения погодных условий.

Стоимость речных прогулок будет достаточно демократичной. Цена взрослого билета составит 300 рублей, для детей от 5 до 10 лет – 150 рублей.

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