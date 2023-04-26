Штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров в Татарстане продлили до 2 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ

Штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов в Татарстане продлили до 2 мая, передает республиканский Гидрометцентр.

Ранее опасность лесных пожаров 4 класса вводилась на срок с 13 по 20 апреля, и продлевалась с 21 по 26 апреля. Сегодня штормовое предупреждение в Татарстане продлили в третий раз за сезон.

В Гидрометцентре отмечают, что 29 апреля в некоторых районах республики прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

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