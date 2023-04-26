Казанские сотрудники «Аквалэнд» получили зарплату в 4 раза ниже МРОТ

Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудники «Аквалэнд Казань» получили зарплату в 4 раза ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает пресс-служба прокуратуры Вахитовского района.

Средняя зарплата в компании, осуществляющей проектировку и строительство бассейнов, составила 4238 рублей. Это является нарушением трудового законодательства – с 1 января текущего года МРОТ в Татарстане равен 19 565 рублей в месяц.

В этой связи прокуратура внесла предписание об устранении нарушений и привлечения лиц, причастных к сложившейся ситуации, к ответственности.

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