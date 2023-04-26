Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Татарстана подозреваются в совершении диверсии, передает республиканский Следственный комитет. Двое из них являются несовершеннолетними.

Так, по версии следствия, в ночь с 20 на 21 марта подозреваемые, 19-летний парень и подростки 16 и 15 лет, подожгли релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне «Автозаводская станция - Сидоровка» в Тукаевском районе Татарстана. Это стало причиной повреждения стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, которые влияют на бесперебойную поставку техники в зону СВО.

Стоит отметить, что самому взрослому поджигателю грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее «КП-Казань» публиковала выдержки из допроса одного из подозреваемых.

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