Ежегодная акция «Автогерой» от «БИМ-радио» в Казани завершилась

Фото: предоставлено пресс-службой

В течение месяца, в отборочном туре более 250 участников отвечали на вопросы по ПДД в прямом эфире на 102.8 FM.

Фото: предоставлено пресс-службой

Впервые, за всю историю существования акции «Автогерой» от БИМ-радио, в полуфинал прошли 3 девушки. У них были лучшие показатели прохождения змейки на площадке Центра гребных видов спорта.

Пока автоледи демонстрировали свое мастерство, их дети активно веселились в игровой зоне с аниматором и выигрывали подарки для себя.

Фото: предоставлено пресс-службой

Обладателем звания «Автогерой-2023» и годового абонемента в фитнес-клуб стала Шимановская Диана Леонидовна.

Участницам, занявшим второе и третье места также достались ценные призы.