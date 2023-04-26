В городе Октябрьский пройдут I чтения Исмагил хазрата Салимшина

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29 апреля в мечети поселка Нарышево города Октябрьский Башкортостана пройдут I межрегиональные чтения Исмагил хазрата Салимшина (1893-1975) на тему «Развитие мусульманской махалли в сельской местности Республики Башкортостан: история, традиции и перспективы».

Мероприятие приурочено к 130-летию со дня рождения Исмагил хазрата Салимшина, который в 1950-1970 годах выполнял обязанности имама в поселке Нарышево города Октябрьский. Организаторами чтений выступили Центральное Духовное Управление мусульман России, Всемирный конгресс татар, Ассоциация предпринимателей-мусульман Российской Федерации, мухтасибат г. Октябрьский, Миякинского, Бижбулякского и Ермекеевского районов РБ, медресе «Нуруль-Ислам» г. Октябрьский РБ, Всероссийская ассоциация татарских сел, институт истории имени Ш.Марджани и мечеть поселка Нарышево. Об этом рассказала руководитель оргкомитета чтений, дочь Исмагил хазрата Сирена Шагимарданова-Салимшина.

На чтениях поднимутся вопросы сохранения семейных традиций, составления родового дерева и развития мусульманской махалли, меценатства. В мероприятии выступят видные религиозные деятели, ученые, журналисты, общественные деятели Мавлемжан хазрат Сибгатуллин, Нияз хазрат Сабиров, Рамиль-Габдулла хазрат Каримов, Айдар Шагимарданов, Файзулхак Ислаев, Эльмира Салахова, Резеда Сафиуллина-Ибрагимова, Ленар Губайдуллин, Фанир Галимов, Александр Далматов, Василя Рахимова и другие.

Участниками мероприятия станут представители из Татарстана и Самарской области. В преддверии чтений Сирена Шагимарданова-Салимшина, собрав проповеди, стихи, напутствия своего отца, выпустила книгу «Исмэгыйль Сэлимшин кулъязмалары – мирас китабы», презентация которой состоится в рамках мероприятия.

Также в рамках чтений будут организован праздник шэжэрэ – родословной потомков Исмагил хазрата Салимшина.

Мероприятие начнется в 10.00 часов.