«Что важнее – внутренняя красота или внешняя?» - на этот вопрос ответили взрослые и дети «Дома вдали от дома» в Казани

Фото: Алексей Игнатюк

В бесплатном Семейном доме благотворительного фонда «Семья вместе» прошел очередной сеанс сказкотерапии, который помог рассказать маленьким пациентам ДРКБ МЗ РТ о важном простыми словами и интересным сюжетом.

В этот раз со сказкой Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок» жителей Дома познакомил главный врач ДРКБ МЗ РТ Айрат Зиатдинов. Дети и взрослые внимательно слушали историю о превращения гадкого утенка в величественную и гордую птицу. Приключения несчастного птенца, заклеванного всем миром, чувственно и пронзительно описанные автором, не оставили никого равнодушным.

Фото: Алексей Игнатюк

- Сказка – это не только полезное занятие, но и «лекарство». Такая терапия проводит связь между событиями, которые происходят в сказке, и реальностью, переносит волшебство в обычную жизнь. Дети встречаются в сказочном рассказе с лучшей версией самого себя, учатся у героя совершать добрые поступки, быть счастливым и справедливым. История об утенке показала нам, как важно верить в себя и в счастливое будущее, особенно на пути к выздоровлению, – поделился мнением главный врач ДРКБ МЗ РТ Айрат Зиатдинов.

Эта сказка очень ярко и точно показала и детям, и взрослым, как важно всегда сохранять добро в своем сердце.

- Неважно, как человек выглядит. Иногда люди слишком много обращают внимание на внешний облик, забывая, что самое главное находится у нас внутри, - отметила одна из мам в конце сказкотерапии.

Приятным моментом мероприятия стал торт – вкусный подарок от ДРКБ МЗ РТ. Это мероприятие еще раз показало ценность сказкотерапии, ведь её основная цель – это развитие личности и забота о душе!

Отметим, что со сказкотерапией, ставшей традиционным проектом Семейного дома в Казани, его жители познакомились в 2016 году. Его инициатором стала Анастасия Исаева, заместитель председателя Общественной палаты РТ. Она ежегодно реализовывает его в социальных учреждениях республики. В этом году проекту сказкотерапии исполнилось 8 лет, а в июле «Дома вдали от дома» в Казани исполняется 10 лет! В честь юбилей запланирован праздник.