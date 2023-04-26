Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Новатэк»

Соглашение было заключено с миллиардером Леонидом Михельсоном. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис-глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Новатэк», миллиардер Леонид Михельсон заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в социально-экономической, кадровой, научно-технической и инновационной области. В планах также улучшить энергетическое обеспечение Татарстана, чтобы развивать рынок газомоторного топлива на территории республики, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, ранее Рустам Минниханов рассказал о трудностях поддержки взрослых с тяжелыми заболеваниями.

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