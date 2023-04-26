Раис Татарстана рассказал о сложностях поддержки взрослых с тяжелыми заболеваниями

В декабре 2022 года возраст получателей помощи увеличили с 17 до 19 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Фонд «Круг добра», поддерживающий детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями, показывает эффективную работу, но только с людьми до 19 лет.

В декабре 2022 года возраст получателей помощи увеличили с 17 до 19 лет. Однако люди более старшего возраста оказываются в сложной ситуации.

Связано это с тем, что региональных бюджетов не хватает для поддержки взрослого населения с тяжелыми заболеваниями. Об этом глава республики заявил на всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах России.

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