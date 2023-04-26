В дачных поселках Казани ускорили мобильный интернет

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Стабильная голосовая связь и интернет на средней скорости порядка 45 Мбит/с появились в жилых и дачных массивах Авиастроительного района Казани. В преддверии садово-огородного сезона МегаФон запустил базовую станцию на территории поселка Сухая Река. Тем самым оператор обеспечил покрытие самого населенного пункта и многочисленных садоводческих товариществ, расположенных поблизости.

В результате в зону действия сети попали СНТ КАПО (Казанское авиационное производственное объединение) № 4, 5, 11, 14, 15. Ранее сигнал на участках обеспечивали базовые станции, находящиеся далеко за пределами дачного сектора. Теперь абоненты компании, выезжающие на дачу и проживающие в ближайших посёлках, пользуются голосовыми технологиями и необходимыми цифровыми сервисами на высокой скорости.

- Каждый год с наступлением теплых весенних дней, мобильный трафик на территориях садовых товариществ вырастает в 2-3 раза. Предупредив растущую нагрузку, мы модернизируем действующее телеком-оборудование и запускаем новые объекты. В этот раз инженеры также успели завершить строительство до начала посевных работ, чтобы уже в майские праздники казанцы могли увидеть близких по видеосвязи, послушать любимую музыку или отдохнуть за просмотром фильма на своих участках, — отметил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

По обезличенной статистике оператора, самым востребованным сервисом в дачном секторе с начала весны стал YouTube — на видеохостинге расходуют 27% всех интернет-данных с садоводческих товариществ. Второе место делят — TikTok и «ВКонтакте» с долей 8%. Можно предположить, что на дачи часто приезжают представители младшего поколения либо приложения обрели более взрослого пользователя благодаря полезным видеосоветам. Чуть более 6% трафика приходится на Telegram.