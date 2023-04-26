В Чувашии в столкновении «Лады» и «Хендай» погибли два человека

Авария произошла в Порецком районе Чувашии.
Фото: МВД по Чувашской Республике
Ночью 26 апреля на 158-м километре дороги «Чебоксары-Сурское» в Порецком районе Чувашии произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Хендай Старекс».
По предварительной информации, 20-летний водитель отечественной машины выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. От полученных травм он и 37-летний пассажир иномарки скончались на месте. Травмы получили 32-летний водитель и еще один 24-летний пассажир «Хендай». Обоих госпитализировали в больницу.
Последствия аварии.
Фото: МВД по Чувашской Республике
Предполагаемого виновника аварии в этом году 7 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения, отмечает пресс-служба МВД по Чувашии.
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