Подросток из Набережных Челнов рассказал о его вербовке украинцем

Парню грозит серьезное наказание Фото: принтскрин видео.

Один из фигурантов уголовного дела о поджогах в Набережных Челнах рассказал о том, как решил пойти на преступления. Вместе с сообщниками он поджигал автомобили с символикой «Z», сотовую вышку и даже релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне, по которому отправляют из Татарстана все необходимое в зону СВО.

- Нашел в интернете заработок легкий, знакомый мне посоветовал. Я написал ему через мессенджер. И он предложил мне сначала работать менеджером, обещал карьерный рост… Он сказал, что работа будет легкой, — рассказал парень.

На самом же деле работнику поручили поджечь автомобиль и прислать видео с подтверждением. Парень уверяет, что сначала отказался, но потом все же согласился. Решающим аргументом стала обещанная плата – 30 тысяч рублей, сообщает ГТРК «Татарстан».

Как полагают следователи, из подростков в удаленном формате собрали целую банду поджигателей, самому младшему из них на момент преступления было 12 лет. Пожелавшим покинуть криминальное сообщество угрожали расправой.

- Я не понимал, что совершаю преступление, я даже не думал, что могут быть такие последствия. Сейчас я осознаю, я раскаиваюсь, в том, что пострадали невиноватые люди, - завил фигурант дела на допросе. Но это не освобождает его от ответственности.

Правоохранителям уже известны имена всех исполнителей и заказчиков. Один из последних имеет прописку на Украине.

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