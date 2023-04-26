Администрация Чебоксар ограничила продажу алкоголя на майские праздники

Ограничения продлятся 1 и 5-9 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Чебоксар ограничила розничную продажу алкоголя на майские праздники в местах проведения массовых мероприятий. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

Реализовывать алкогольную продукцию нельзя будет за два часа до начала мероприятий, во время и в течение одного часа после их завершения. Массовые мероприятия пройдут:

1 мая — с 12.00 до 15.00 на Площадке перед ДК «Салют» и с 16.00 до 19.00 в ДК им. Петра Хузангая.

5 мая — с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 21.00 на Красной площади.

6 мая — с 10.00 до 16.00 и с 19.00 до 21.00 на Красной площади.

7 мая — с 15.00 до 17.00 и с 19.00 до 21.00 на Красной площади.

8 мая — с 11.30 до 14.00, с 15.00 до 16.00 и с 19.00 до 21.00 на Красной площади.

9 мая — с 8.30 до 9.30 у Мемориального комплекса на улице Богдана Хмельницкого; с 10.00 до 11.00 у Мемориального парка «Победы»; с 12.00 до 13.30 у сквера Нацбиблиотеки Чувашии; с 13.00 до 22.00 на Красной площади; c 21.00 до 22.00 у Мемориального комплекса «Победа».

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