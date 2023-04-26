В Зеленодольске после падения лифта на рабочего возбуждено уголовное дело

Мужчина скончался на месте происшествия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Зеленодольске в складском помещении одного из магазинов 25 апреля произошла трагедии - погиб 39-летний рабочий. Следком возбудил уголовное дело.

По предварительной информации, мужчина трудился в субподрядной организации, ремонтировавшей лифт в магазине. Во время проведения манипуляций на рабочего опустилась платформа лифта, нанеся ему травмы не совместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл во время установки плит погиб монтажник.

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