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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:58

Три района Татарстана стали лидерами по числу коррупционных нарушений

В список вошли и ряд республиканских ведомств
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Количество выявленных случаев указывает только на активную работу соответствующих органов.

Количество выявленных случаев указывает только на активную работу соответствующих органов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самое большое число коррупционных нарушений выявили в Высокогорском, Кайбицком и Черемшанском районах республики. Об этом на пресс-конференции заявил главный советник Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

В региональных ведомствах больше всего нарушений обнаружили в Гостройнадзоре, Минкультуре и Минобрнауки республики. При этом спикер отметил, что количество выявленных случаев указывает только на активную работу соответствующих органов, занимающихся проверками.

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