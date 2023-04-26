Три района Татарстана стали лидерами по числу коррупционных нарушений

Количество выявленных случаев указывает только на активную работу соответствующих органов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самое большое число коррупционных нарушений выявили в Высокогорском, Кайбицком и Черемшанском районах республики. Об этом на пресс-конференции заявил главный советник Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

В региональных ведомствах больше всего нарушений обнаружили в Гостройнадзоре, Минкультуре и Минобрнауки республики. При этом спикер отметил, что количество выявленных случаев указывает только на активную работу соответствующих органов, занимающихся проверками.

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