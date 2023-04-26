В Татарстане у жены чиновника обнаружили ценные бумаги 25 иностранных компаний

Обнаруженные ценные бумаги принадлежали компаниям, которые расположены в США, Нидерландах и на Каймановых островах Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане в рамках антикоррупционной проверки у жены одного из чиновников были обнаружены ценные бумаги 25 иностранных компаний, которыми запрещено владеть семьям госслужащих. Об этом на пресс-конференции рассказал главный советник управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Обнаруженные ценные бумаги принадлежали компаниям, которые расположены в США, Нидерландах и на Каймановых островах. Помимо этого, у жены чиновника нашли 11 американских депозитарных расписок на обыкновенные акции.

Госслужащий заявил, что они с супругой не знали, что семьи чиновников не могут владеть иностранными ценными бумагами. Женщина избавилась от зарубежных акций, а ее мужа привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане за коррупционные нарушения наказали 390 муниципальных служащих.

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