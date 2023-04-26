Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премии им. Тукая

Ранее руководитель увеличил размер этой премии в два раза. Фото: rais.tatarstan.ru

Согласно подписанному главой Татарстана Рустамом Миннихановым указу, в 2023 году премии им. Тукая удостоились три деятеля культуры:

- Наиля Кумысникова, создавшая серию декоративных панно выполненных в технике кожаной мозаики. Они посвящены национальной теме;

- Шавкат Сибугатуллин - автор сборников стихов «Песня охотника», «Водоворот», «Когда совесть открывает ворота» и «Сибирь - моя земля»;

- Фирдавис Ханов - за значительный вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области и архитектуры, а также градостроительства.

Напомним, ежегодная премия им. Тукая присуждается за наиболее выдающиеся произведения искусства, которые, в том числе, внесли значительный вклад в развитие национальной культуры. Не так давно размер этой премии был увеличен с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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