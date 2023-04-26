Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в международной акции «Сад памяти»

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Работники предприятия высадили более 7 тысяч саженцев молодой сосны на площади около 2 гектаров в Лаишевском районе Республики Татарстан. В посадке приняли участие более 40 сотрудников и членов их семей, а также представители государственного казенного учреждения «Лаишевское лесничество».

- Ежегодно становясь участниками масштабной зеленой акции, мы не только увековечиваем память о тех, кто подарил нам жизнь и свободу, но и вносим вклад в устойчивость экологической системы страны, - отметил заместитель генерального директора АО «Транснефть – Прикамье» по управлению персоналом и общим вопросам Рушад Кашапов.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Цель участников экологического мероприятия – высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В Республике Татарстан в рамках акции в текущем году планируется высадить более 1 млн саженцев на площади около 305 гектаров.

Ежегодное мероприятие организуется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти», ВОД «Волонтеры Победы», ВОД «Волонтёры Леса», Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов.

СПРАВКА

АО «Транснефть - Прикамье» – дочернее общество компании «Транснефть», отмечающей в 2023 году 30-летие. Предприятие уделяет большое внимание охране окружающей среды, регулярно поддерживая экологические акции в регионах ведения производственной деятельности. Только за время участия в международной акции «Сад памяти» работники предприятия суммарно высадили в Республике Татарстан около 20 тысяч деревьев.