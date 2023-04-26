В Татарстане за коррупционные нарушения наказали 390 муниципальных служащих

В этом году проведено уже 397 антикоррупционных проверок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане в 2023 году за коррупционные правонарушения наказали 390 муниципальных служащих. Информацию на пресс-конференции озвучил главный советник Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

По словам спикера, в этом году проведено уже 397 антикоррупционных проверок. В 2022 году нарушения составляли 96% всех проверок, а в текущем году показатель повысился до 98%.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл госслужащего подозревают в получении крупной взятки.

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