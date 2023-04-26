Глава Татарстана и мэр Казани возложили цветы к памятнику Тукаю

26 апреля проходят торжественные мероприятия, которые посвящены Дню родного языка. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани 26 апреля проходят торжественные мероприятия, которые посвящены Дню родного языка и 137-й годовщине со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

Программа стартовала с возложения цветов к памятнику Тукаю в центре столицы Татарстана. В церемонии принимали участие глава республики Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

26 апреля у главы Татарстана также планируется встреча с представителями творческой интеллигенции республики.

Ранее мы сообщали, что в Казани частично закроют парковку в переулке Дорожный.

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