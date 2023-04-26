В Набережные Челны на педагогический форум приедут специалисты из Алжира

Пленарное заседание форума пройдет 27 апреля в здании татарского драматического театра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережночелнинском государственном педагогическом университете 27 и 28 апреля пройдет международный педагогический форум «Образование: реалии и перспективы». Планируется, что участие в нем примут более тысячи человек из разных субъектов России и зарубежных стран. Так, в числе гостей ожидаются специалисты из Алжира, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования РФ, РАН.

Пленарное заседание форума пройдет 27 апреля в здании татарского драматического театра. Здесь же организуют интерактивные выставочные площадки, где можно будет ознакомиться с инновационными разработками в сфере образования.

Принять участие в мероприятии можно будет очно в Набережных Челнах или дистанционно с помощью онлайн-трансляции.

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