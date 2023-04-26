Полицейские Татарстана не заставляли блогера из Китая покупать им еду

Сообщалось якобы стражи порядка потребовали парня купить им еду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МВД Татарстана опровергли информацию о том, что полицейские заставили блогера из Китая купить им еду перед депортацией. Соответствующую информацию в сети распространили правозащитники. Сообщалось якобы стражи порядка потребовали парня купить им еду в ресторане быстрого питания на сумму около трех тысяч рублей.

- Указанная информация не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, 21-летний блогер из Китая был задержан в Казани вместе со своим другом за пропаганду ЛГБТ. По решению Вахитовского районного суда гражданин Китая был помещен в Центр временного содержания иностранцев в Набережных Челнах.

- 23 апреля он был передан сотрудникам специализированного отдела Главного Управления судебных приставов по РТ для осуществления процедуры выдворения за пределы России. Дальнейшее сопровождение гражданина сотрудниками полиции не осуществлялось, - пояснили в МВД.

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