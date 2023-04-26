В Татарстане прошла проверка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта

Специалисты с представителями подрядных организаций проверили техническое состояние более 300 гарантийных дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с 27 марта по 20 апреля прошла проверка дорог, на которых с 2019 по 2022 год производились строительно-монтажные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба ГКУ «Главтатдортранс».

Специалисты с представителями подрядных организаций проверили техническое состояние более 300 гарантийных дорог. В результате были зафиксированы занижение обочины, деформация дорожных знаков и сигнальных столбиков, размыв откосов. В отношении нарушителей были направлены требования об устранении замечаний до 31 мая.

Отметим, в период с 2019 по 2022 год в рамках нацпроекта в Татарстане отремонтировали 842 километра автомобильных дорог. В текущем году планируют провести ремонт автодороги общей протяженностью 283,5 километра.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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