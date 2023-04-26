В Альметьевске приступили к благоустройству водохранилища

В 2024 году планируют приступить к возведению второй очереди благоустройства городского водохранилища. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Альметьевске приступили к благоустройству городского водохранилища. Там появятся велодорожки, парковочные места, павильоны с кафе и прокат сапбордов. Об этом в прямом эфире сообщила руководитель фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина.

Согласно плану, в 2023 году реорганизуют вход на территорию моста. По словам мэра города Тимура Нагуманова, этот проект является важным и актуальным для Альметьевска. Также он назвал его одним из самых сложных, интересных и амбициозных для Татарстана.

Кроме того, Нагуманов сравнил проект с озером Лебяжье в Казани, набережной Табеева в Набережных Челнах, озером Кабан в столице Татарстана. Это говорит о его масштабности.

Отметим, сейчас идет строительство первой очереди благоустройства городского водохранилища. В 2024 году планируют приступить к возведению второй очереди.

Напомним, в 2023 году на территории Татарстана решили благоустроить 68 парков, скверов и набережных.

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