Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей об опасности на дорогах

Сильный ветер может опрокинуть транспортное средство Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей республики об опасности на дорогах из-за ухудшения погодных условий. В среду, 26 апреля, ожидается сильный ветер – порывы могут достигать 23 метров в секунду, местами пройдет гроза, возможен град.

Как напомнили в Госавтоинспекции, при вождении важно помнить, что сильный ветер может опрокинуть транспортное средство, особенно если он боковой. Больше всего этому подвержены большегрузы и автобусы. У легковых транспортных средств кузов порывами ветра приподнимается, из-за чего сцепление с дорогой теряется, что может привести к потере контроля над автомобилем.

Ране мы сообщали, что вдова погибшего в ДТП мужчины пыталась отсудить у водителя полмиллиона рублей.

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