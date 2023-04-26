В Казани троллейбус №1 поменяет маршрут из-за строительства дорожной развязки

Контактные линии троллейбуса №1 будут перенесены c улицы Восстания на улицу Кулахметова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани контактные линии троллейбуса №1 будут перенесены c улицы Восстания на улицу Кулахметова. Причина – строительство трехуровневой развязки на Горьковском шоссе. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«На время строительно-монтажных работ маршрут № 1 будет пролегать по ул. Восстания до остановки „Разъезд Восстания“, с поворотом на ул. Кулахметова далее с возвратом на ул. Болотникова», — пояснили на предприятии.

Планируемая дата по измененной схеме троллейбусного маршрута — июнь.

Ранее мы сообщали, что ко дню города в Казани появятся 25 троллейбусов нового поколения. В них увеличили количество мест до 90, в том числе 34 сидячих. Такой транспорт более экологичный по сравнению с автобусами, а его детали легко заменяются при повреждениях. Троллейбусы этой модели имеют автономный ход до двух километров — это означает, что при сбое электроснабжения или ДТП троллейбусы все равно смогут продолжить движение.

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