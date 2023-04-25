Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Набережных Челнах неизвестный угрожал совершить теракт в педагогическом университете. Эту информацию подтвердили в местном УМВД. Так, по словам сотрудников ведомства, сообщение поступило в 10 утра. Оно пришло в виде электронного письма на почту учебного заведения. Сейчас органами проводится проверка, есть вероятность, что оно поступило из заграницы. В университет выезжали кинологи с собаками для проверки здания.

По информации издания «Челнинские известия», аноним представился, как 19-летний Маширо. Он сообщил, что якобы готовит оружие и готовится совершить теракт в вузе.

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